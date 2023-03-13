Власти Воронежа объяснили громкие звуки в небе над городом "работой авиации"

Власти Воронежской области объяснили громкие звуки, о которых в соцсетях сегодня писали жители региональной столицы.

"Поводов для беспокойства нет, этот случай связан с работой авиации. Никаких нештатных ситуаций в городе на зафиксировано, обстановка продолжает оставаться контролируемой и безопасной", - говорится в сообщении правительства региона.

При этом в правительстве решили напомнить воронежцам еще и "о простых правилах публикации информации в сети, которые помогут сохранить общественное спокойствие и рассудительность".

Гражданам предлагается "не спешить делиться в интернете увиденной нештатной ситуацией". "Подождите официальную информацию правительства Воронежской области и правоохранительных органов. Так вы не навредите нашим войскам", - говорится в памятке, опубликованной властями. "Не публикуйте никакой информации о том, что может вам показаться работой ПВО с привязкой к местности", - пишут составители рекомендаций.