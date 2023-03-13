14 Марта 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Клубни элитного беларусского картофеля в этом сезоне апробируют на астраханских землях

В Астраханской области уже в этом году планируют акклиматизировать элитные сорта белорусского картофеля. Процесс апробации будет одним из конкретных фактов реализации достигнутых во время недавнего визита делегации Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным в Республику Беларусь договорённостей, в том числе в сфере сельского хозяйства.

В ходе визита новые направления в плане взаимного сотрудничества в Минске обсудили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

грызлов, бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Одним из направлений было обозначено сотрудничество в области сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев провёл переговоры с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Брыло. Стороны обозначили перспективные направления развития сотрудничества, в том числе поставки продовольственной продукции и сельскохозяйственной техники в Астраханскую область, а также взаимодействие в сфере семеноводства.

В республиканском унитарном предприятии «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» обсуждались возможности закладки демонстрационных посадок ранних сортов картофеля на территории Астраханской области.

«В рамках поездки были отобраны девять сортов белорусского картофеля, которые, как мы считаем, больше всего подходят для астраханских почв и температурного режима, — сказал Руслан Пашаев. — В их числе — Мастак, Манифест, Бриз, Умка и другие».

И вот на днях ранний картофель из Беларуси будет высажен в открытый грунт Астраханской области. Для эксперимента выбрали крестьянско-фермерское хозяйство Евгения Ануфриева, расположенное близ села Килинчи Приволжского района. Фермерские поля раскинулись здесь на 130 гектарах. 100 из них отведено под картофель. Фермер использует в работе современные технологии и технику, в том числе — Минского тракторного завода. Он приобрёл её в Астраханском торгово-сервисном центре МТЗ. На базе килинчинского КФХ неоднократно проводились межрегиональные научно-практические конференции, посвящённые современному картофелеводству.

овощехранилище, картофель(2014)|Фото: Накануне.RU

В 2023 году на опытных делянках фермерского хозяйства будет проведен весь цикл работ по выращиванию картофеля в реалиях региона, по итогам предстоит выбрать лучшие сорта, которые подходят для астраханского климата и земли.

Теги: картофель, сотрудничество с беларусью, игорь бабушкин, картофелеводство



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