Популярные свердловские лагеря для детей закрывают запись на июль

Свердловские детские лагеря, пользующиеся большим спросом, закрывают прием заявок на июль. Как рассказала замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, в этом году желающих отправить своих детей отдыхать в летний лагерь довольно много, потому на всех мест не хватает.

"Места есть на первую и на четвертую смену. Самые востребованные лагеря на июль заполнены. Стартовала запись в городские лагеря", - сказала Сибирцева. Она также добавила, что ранее при подаче заявки родители могли видеть только одну школу - это была ошибка, которую уже устранили.

Напомним, подавать заявления на все смены можно по 15 марта, в лагеря с дневным приемом, которые будут открыты на базе школ и детских садов - с 5 по 19 марта, а в санатории - с 15 по 29 апреля. В случае, если места останутся, после 24 марта прием заявлений будет возобновлен. Подача осуществляется как и раньше: через портал Госуслуг, в МФЦ и в образовательных учреждения, если речь идет о лагере дневного пребывания.

Всего в городе будет работать 159 лагерей с дневным пребыванием, 147 из которых - школы, четыре - учреждения дополнительного образования и восемь - детских садов. Планируется, что в них отдохнет порядка 31 тыс. детей. Количество загородных лагерей в этом году не изменилось - их остается 18. Предполагается, что свое лето там проведет более 25 тыс. детей. Оздоровиться в санаториях планирует 5тыс. детей и еще 1,5 тыс. поедут на побережье Черного моря в рамках проекта по здоровью.

В этом году школьники Екатеринбурга также смогут отдохнуть в детском лагере не только летом, но и весной и осенью. Помимо развлечений, детям дадут возможность подтянуть свои знания