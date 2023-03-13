В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предусматривает переходный период. На военную службу в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 - с 20 лет, в 2026 - с 21 года.

Отсрочки будут действовать после принятия закона о повышении возраста службы до истечения их срока или исчезнования оснований.

"Реализация данного предложения позволит: исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу (в период учебного процесса граждане прибывают в военные комиссариаты, как правило, не менее двух раз - для получения направления на диагностические исследования, а затем на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии); сократить финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, на сумму свыше 639 млн. руб. в год", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, с предложением увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – до 30 лет, выступил министр обороны России Сергей Шойгу. В Совфеде считают, что осенний призыв может пройти с учетом изменения призывного возраста .