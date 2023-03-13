В Екатеринбурге родителей предупредили об изменении графика приема заявлений о первоклассниках

В Екатеринбурге изменился график приема детей в первые классы, о чем родителей предупредила замглавы города Екатерина Сибирцева.

По ее словам, итоги прошлого года показали, что разбивать время приема не стоит, а потому, начиная с 1 апреля ровно в 00.00 во всех районах города стартует прием заявок. Запись будет проводиться на портале "Госуслуг".

Черновики заявлений родители могут начать заполнять уже с 15 марта, после чего в день приема им останется только нажать на кнопку "отправить". Больше всего первоклассников ожидается в новых районах города, таких как Академический.