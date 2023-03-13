В Челябинской области многодетный отец пожаловался Бастрыкину на невыплату зарплаты

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты проверки по факту невыплаты заработной платы многодетному отцу из Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

К Бастрыкину обратился отец пятерых несовершеннолетних детей. С июня по август прошлого года мужчина работал водителем в компании "Гранщебресурс", но зарплату в полном объеме не получил.

Это затрудняет материальное положение семьи.