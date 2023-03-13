Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок

Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu, Hino. Об этом сообщил РИА Новости источник в отрасли.

По его информации, документ направлен на утверждение в Минюст РФ.

Как сообщалось, к концу 2022 года на складах автодилеров России осталось около 20–30 тыс. новых автомобилей иностранных брендов.

Как заявили в Ассоциации российских автомобильных дилеров, моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти не осталось, в основном это дорогие китайские бренды.