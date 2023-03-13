14 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Лукашенко и Раиси "успешно преодолели паузу в отношениях"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его иранский коллега Ибрахим Раиси провели переговоры и выступили по их итогам с публичными заявлениями.

"Мы детально обсудили уровень наших отношений на сегодняшний день. И однозначно определили с Президентом Ирана, что была некая небольшая пауза в наших отношениях. Сегодня особенность этого визита состоит в том, что мы успешно преодолели эту паузу. Мы о многом договорились. И особенность тоже этого визита в том, что мы согласовали впервые все вопросы двустороннего сотрудничества и заключили немало договоров, соглашений и меморандумов о намерениях", - цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко уточнил, что страны "абсолютно доверяют друг другу".

"Наши народы поддерживают нас в этом. Мы констатировали, что между нами по итогам прошлого года достигнут высокий уровень товарооборота. Это трехкратный рост к уровню 2021 года. Но констатировали, что это далеко от тех возможностей, которыми располагают два государства. Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время", - сказал Лукашенко.

По мнению Раиси, несмотря на те угрозы и санкции, которые применяют против Ирана, страна за это время смогла достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности.

"Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной Белоруссией в этом направлении. Достигнуты хорошие договоренности в сфере промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства. Мы уверены, что эти договоренности будут исполнены. Воля двух стран заключается в развитии отношений во всех без исключения сферах. Иран также заинтересован развивать отношения с Белоруссией на площадках международных организаций, в частности, в Шанхайской организации сотрудничества и ЕАЭС. И у нас были очень хорошие, плодотворные переговоры в этой связи", - сказал Раиси.

Теги: Александр Лукашенко, Ибрахим Раиси, Иран, переговоры



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