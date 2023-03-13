14 Марта 2023
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Общество За рубежом
Фото: indonesiaseoul.org

Власти острова Бали призвали отменить упрощенные визы для россиян и украинцев

Участившиеся случаи неприемлемого поведения и преступлений со стороны российских и украинских туристов могут стать поводом для отмены упрощенных виз для граждан этих стран на Бали. Соответствующее предложение сделал губернатор индонезийского острова Ваян Костер Министерству иностранных дел Индонезии и Министерству юстиции.

"Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовые льготы для россиян и украинцев", - заявил Костер журналистам.

Костер заявил, что россияне и украинцы также злоупотребляют туристическими визами и вместо отдыха пытаются трудоустроиться на острове или просто удаленно работают на своих иностранных работодателей, проживая на тропическом острове.

Теги: бали, индонезия, виза, россияне, украинцы, туристы



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