Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7%

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Темпы роста отмечены в производстве: машин и оборудования — в 5,4 раза, прочих транспортных средств и оборудования — на 30,5%, лекарственных средств — на 29,3%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 21,1%, пищевых продуктов — на 12,2%, нефтепродуктов — на 11,8%.

Индекс обрабатывающих производств вырос на 10,1%. Металлургическое производство выросло на 19,2%.

Показатели, достигнутые в регионе, соответствуют общероссийской тенденции, о которой говорил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Напомним, во время обращения с посланием к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что оборона – стратегический приоритет, но мы не должны разрушать собственную экономику. Он отметил, что многие отрасли в 2022 году не только не снизили, а нарастили производство, например, в строительстве и сельском хозяйстве наблюдается рост.

"По итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%. Это ниже, чем прогнозировалось ранее. В феврале и марте нам предрекали обвал экономики", - напомнил Путин.

Также президент похвалился историческим минимумом безработицы. Ситуации "пушки вместо масла" не будет, заверил Путин.

"Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. На первый план выходят новые рынки и отрасли", - полагает президент. Он ждет "солидный рост внутреннего спроса" уже в 2023 году.

Президент ожидает, что в 2023 году инфляция составит 4-5%.