14 Марта 2023
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Фото:publicpost.ru

В Кремле прокомментировали "Оскар" для "Навального"

В Кремле считают присуждение "Оскара" документальному фильму "Навальный" "политизацией" работы Американской киноакадемии.

"Голливуд не гнушается иногда темы политизации своей работы, такое бывает", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом сам представитель Кремля фильм не смотрел: "Говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо с ней не знаком".

Картина "Навальный" канадского кинематографиста Дэниела Роэра получила "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

Фильм-биография производства HBO Max и CNN Films рассказывает о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, который два года находится в колонии. События в картине охватывают период с лета 2020 года, когда он попал в больницу после отравления, по январь 2021 года. В картине содержатся фрагменты интервью с оппозиционером и его супругой Юлией.

Теги: оскар, навальный, документальный фильм, кремль, дмитрий песков



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