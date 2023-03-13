14 Марта 2023
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Фото: ПАО &quot;Уралкалий&quot;

В "Уралкалии" подведены итоги конкурса рационализаторов

В "Уралкалии" подведены итоги конкурса по рационализаторской и изобретательской деятельности за 2022 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В минувшем году 47 авторов представили свои рацпредложения, к внедрению в производство принята 41 идея. За активное участие в рационализаторской и изобретательской деятельности награждено 22 человека, Благодарственным письмом "Лучший активный инициатор 2022 года" программы "Инициатива" награждено пять человек.

Рационализаторские предложения оценивались в двух номинациях. В номинации "Лучшая организация рационализаторской и изобретательской деятельности в подразделении" победило БКПРУ-2, звание "Лучший активный рационализатор" получил Павел Лесников, энергетик объекта цеха открытых горных работ дирекции по производству, предложивший шесть идей по улучшению производственных процессов.

"Уралкалий" поддерживает и стимулирует техническое творчество своих сотрудников. Рационализаторская и изобретательская деятельность является важным механизмом вовлечения наших специалистов в процессы повышения эффективности производства, увеличения производительности труда, а также снижения воздействия на окружающую природную среду", - отметил директор по производству "Уралкалий" Евгений Зыбин.

Теги: Уралкалий, конкурс рационализаторов



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