14 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На месте гостиницы "Дели" в Екатеринбурге построят центр с гастрорынком и фудкортом

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что сейчас происходит с площадкой бывшего недостроя гостиницы "Дели" возле городского Цирка.

Напомним, что гостиница "Дели" начала строиться в 1995 году. Но уже в 1997 году стройку заморозили из-за дороговизны объекта, который с тех пор оставался заброшенным. В 2021 году недострой был снесен.

Как заявил Орлов, отвечая на вопросы читателей в новом номере газеты "Вечерний Екатеринбург", для этой территории подготовлен проект торгово-офисного центра: трехэтажное здание с цокольным этажом, раскрытым на рельефе в сторону реки и подземной автостоянкой.

"Там будут располагаться гастрорынок и фудкорт. Сроки реализации проекта сейчас не определены, поскольку участок находится в правах третьих лиц", - пояснил глава уральской столицы.

Напомним, изначально планировалось, что сносить недостроенную гостиницу не будут, а переделают ее.

Снос недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Снос недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Теги: Дели, гостиница, строительство, Екатеринбург



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Ранее 05.07.2021 12:41 Мск В Екатеринбурге сносят гостиницу "Дели", заброшенную с конца 90-х
Ранее 15.06.2021 15:59 Мск Недострой у екатеринбургского цирка могут переделать в офисный центр до 2023 года


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