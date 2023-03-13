На месте гостиницы "Дели" в Екатеринбурге построят центр с гастрорынком и фудкортом

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что сейчас происходит с площадкой бывшего недостроя гостиницы "Дели" возле городского Цирка.

Напомним, что гостиница "Дели" начала строиться в 1995 году. Но уже в 1997 году стройку заморозили из-за дороговизны объекта, который с тех пор оставался заброшенным. В 2021 году недострой был снесен.

Как заявил Орлов, отвечая на вопросы читателей в новом номере газеты "Вечерний Екатеринбург", для этой территории подготовлен проект торгово-офисного центра: трехэтажное здание с цокольным этажом, раскрытым на рельефе в сторону реки и подземной автостоянкой.

"Там будут располагаться гастрорынок и фудкорт. Сроки реализации проекта сейчас не определены, поскольку участок находится в правах третьих лиц", - пояснил глава уральской столицы.

Напомним, изначально планировалось, что сносить недостроенную гостиницу не будут, а переделают ее.