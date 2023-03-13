В Екатеринбурге продают статус журналиста для бесплатного посещения концертов и матчей

На Авито появилось интересное объявление. Некто из Екатеринбурга продает "статус журналиста", позволяющий покупателю буквально стать VIP-персоной, для которого будут открыты все двери.

Удостоверение СМИ, а заодно и привилегии, обойдутся уральцу в 8 тыс. рублей. За эти деньги продавец обещает помочь законно и официально оформить статус журналиста с заключением договора в информационном агентстве "Главные события". Продавец утверждает, что издание зарегистрировано в Роскомнадзоре, а при необходимости, в редакции подтвердят наличие "сотрудника" в штате.

При покупке автор публикации обещает удивительные вещи: владельца удостоверения будут бесплатно пускать на концерты, футбольные матчи, выставки, в музеи, зоопарки и на различные мероприятия, даже если они будут проводиться за рубежом. С аккредитацией на мероприятия продавец также обещает помочь. Наивных покупателей будут пускать на крыши ТЦ якобы для фото, а на митингах защиту им гарантирует закон о СМИ. Услуги при посещении автосервисов будут оказываться более тщательно, если пресс-карта будет находиться под лобовым стеклом. Водители-журналисты, согласно объявлению, и смогут нарушать без последствий: якобы пропуск журналиста "влияет на сотрудников полиции, они вряд ли будут хамить или требовать взятку".

"В большинстве случаев с журналистами мало кто хочет спорить, применять против них противоправные действия или же нарушать их права. Статус СМИ эффективно помогает при общении с сотрудниками органов и представителями власти. Все будут к Вам относиться совершенно по другому после предоставления удостоверения. Ваши права будут соблюдать намного тщательнее, чем права обычных людей", - говорится в объявлении.

Накануне.RU предупреждает уральцев - не стоит доверять подобного рода объявлениям, нужно внимательно изучать права и возможности той или иной профессии перед тем, как обдумывать подобную покупку.