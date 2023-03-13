В Челябинской области вынесли приговор участникам вооруженного нападения

В Челябинской области осудили шестерых участников вооруженного нападения. Они признаны виновными в разбое и хищении оружия и боеприпасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2013 года обвиняемые, желая отомстить потерпевшему за совершенные противоправные действия, проникли на территорию домовладения по улице Лобкова в Челябинске, где потерпевший осуществлял хозяйственную деятельность и проживали работавшие у него лица. Хозяина не было, тогда обвиняемые избили работников и похитили имущество на общую сумму более 415 тыс. рублей.

В марте 2010 года, как считает следствие, они самовольно выселили потерпевшего вместе с семьей из его дома по улице Учебной в Челябинске. Четверо подсудимых получили от 8,5 лет до 10 лет колонии строгого режима. Еще двоих приговорили к 6,5 и 7,5 годам лишения свободы условно.

Также они должны возместить ущерб в размере 356 тыс. рублей.