В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Требования Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность, это недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное "возмутительное решение".

Как сообщалось, заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор об использовании лавры с Церковью и предписал освободить лавру до 29 марта. Предлогом стали нарушения при ее использовании. До 14 марта режим предписал ввести двух-трех представителей УПЦ в комиссию по передаче ценностей.

Владимир Зеленский в своем видеоролике пообещал продолжить преследование Церкви. Он заявил, что Россия и РПЦ якобы с помощью живущих в лавре монахов "разрушают украинские святыни" и "воруют из них любые ценности".