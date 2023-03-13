В сезоне 2023 года в Астраханской области усилят контроль за рыболовами-любителями

14 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В сезоне 2023 года в Астраханской области усилят контроль за рыболовами-любителями

Астраханские рыболовы-любители в этом году будут под особым контролем, сообщил вице-губернатор - председатель астраханского правительства Олег Князев на рыбохозяйственном совете.

Астраханская область уже активно готовится к предстоящему туристическому сезону. В муниципалитетах устанавливают площадки для сбора отходов, заключают договоры на вывоз мусора, проводят другие подготовительные мероприятия.

рыба, браконьерство, биоресурсы(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В частности в 2022 году по данным главы Икрянинского района Астраханской области Натальи Бутузовой, за весенний период из стихийных мест пребывания рыбаков было вывезено 504 куб. м мусора в связи с высоким числом прибывающих в регион туристов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в планах властей - усиление контроля в области рыболовства. Как сообщил руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин в ходе заседания рыбохозяйственного совета, в состав рабочей группы по организации совместных рейдов задействуют около 55 инспекторов регионального отдела рыбоохраны, сотрудников полиции, МЧС и волонтёров.

заседание астраханского правительства(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Олег Князев поручил муниципалитетам, исполнительным органам государственной власти и ряду служб информировать местных жителей и туристов о правилах рыболовства и штрафах за выброшенный на природе мусор.

Теги: рыболовы-любители, вывоз мусора, туристический сезон, рыбохозяйственный совет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети