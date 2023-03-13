В сезоне 2023 года в Астраханской области усилят контроль за рыболовами-любителями

Астраханские рыболовы-любители в этом году будут под особым контролем, сообщил вице-губернатор - председатель астраханского правительства Олег Князев на рыбохозяйственном совете.

Астраханская область уже активно готовится к предстоящему туристическому сезону. В муниципалитетах устанавливают площадки для сбора отходов, заключают договоры на вывоз мусора, проводят другие подготовительные мероприятия.

В частности в 2022 году по данным главы Икрянинского района Астраханской области Натальи Бутузовой, за весенний период из стихийных мест пребывания рыбаков было вывезено 504 куб. м мусора в связи с высоким числом прибывающих в регион туристов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в планах властей - усиление контроля в области рыболовства. Как сообщил руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин в ходе заседания рыбохозяйственного совета, в состав рабочей группы по организации совместных рейдов задействуют около 55 инспекторов регионального отдела рыбоохраны, сотрудников полиции, МЧС и волонтёров.

Олег Князев поручил муниципалитетам, исполнительным органам государственной власти и ряду служб информировать местных жителей и туристов о правилах рыболовства и штрафах за выброшенный на природе мусор.