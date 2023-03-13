Глава СПЧ Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, не отдающих детей в российские школы

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не отдают в российские школы своих детей, передает РИА Новости.

Ранее Фадеев предложил выдавать женам мигрантов пособия на детей только при условии знания русского языка. "Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык! Нас могут обвинить в наступлении на их права. Но это защита прав российских граждан. Это потребность общества", - заявил Фадеев на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, который также известен жесткой позицией по отношению к трудовым мигрантам в РФ.