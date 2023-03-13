14 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Комитет ГД поддержал введение цифрового рубля, законопроект могут принять на днях

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части введения цифрового рубля. Уже 16 марта законопроект могут принять в первом чтении. Об этом сообщил участвовавший в заседании один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отмечает, что Гражданский кодекс РФ предлагается дополнить положениями о цифровом счете (кошельке) и о новом виде договора - договоре цифрового счета (кошелька), а также порядке и особенности его заключения, расторжения, совершения операций по нему, наследования и другими новеллами. Законопроект направлен на формирование правовых основ института цифрового рубля. Последний будет отнесен к безналичным денежным средствам. Ими можно будет осуществлять платежи на территории России.

Аксаков считает, что России тоже надо вводить цифровые деньги, так как такая работа ведется более чем в 100 странах.

Как сообщалось, банки России из пилотной группы завершили первый этап испытаний цифрового рубля.

Многие эксперты полагают что смысл цифровых денег в том, чтобы контролировать все доходы и расходы населения. Председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что цифровые деньги продвигаются "хозяевами денег", которые хотят стать "хозяевами мира".

Ранее выяснилось, что получать зарплату в цифровых рублях готовы только 11% россиян. 41% опрошенных категорически против получения "цифровой" зарплаты.

Теги: цифровой, рубль



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