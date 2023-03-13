Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с обвинением в госизмене

Сбербанк предупредил о схеме мошенничества, при которой злоумышленники звонят клиентам банка под видом сотрудников ФСБ или полиции и обвиняют их в измене Родине.

Мошенники предупреждают своих жертв, что работник кредитной организации, в которой они обслуживаются, якобы украл их данные и переводит с их счета деньги в пользу украинской армии. В связи с этим сообщается, что клиента банка могут обвинить в госизмене, поскольку перевод идет от его лица.

После этого мошенники подключают "службу безопасности банка" и вынуждают клиента переводить свои средства на их счета, обещая таким образом вычислить "виновного", сообщает РИА Новости.