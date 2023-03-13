В России начались паводки, уже есть подтопления - МЧС

Пока в одних регионах России до сих пор функционируют зимние автодороги (173 объекта) и ледовые переправы (980 объектов), в других уже начался весенний паводок.

"В России начался паводкоопасный сезон. <…> На минувшей неделе оказались подтоплены территории в 13 регионах Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов", - сообщили на селекторном совещании МЧС России.

Так, в Саратовской области из-за сильных дождей уровень воды в реке Медведица вырос почти до четырех метров, подтоплены 12 мостов, перелиты два участка дорог. Подтоплены уже 35 жилых домов и 620 придомовых территорий в городе Петровск.