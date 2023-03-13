"Проблема в таких, как Мухин": Grey Zone ответил политологу на пост про Пригожина

Автор Telegram-канал Grey Zone раскритиковал выводы, сделанные политологом Алексеем Мухиным касательно наличия у главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина политических амбиций.

Недавно предприниматель посетил Бахмутский участок фронта, где «оркестр» перемалывает оборону украинских войск. Во время этого визита он сделал шуточное заявление о намерениях баллотироваться на пост президента Украины в 2024 году, которое политолог, судя по всему, воспринял чересчур буквально.

Мухин же на основе данного «признания» составил довольно подробный «аналитический» материал в своем Telegram-канале. Мимо поста политолога не смог пройти известный военно-патриотический блогер Grey Zone.

«Начнём с того, что Пригожин троллил и троллит президента Украины, как и украинскую власть. Как и в целом не прочь потроллить, поиронизировать на разного рода насущные темы», — справедливо отмечает Grey Zone.

То, что политолог не смог распознать в словах Пригожина откровенную иронию, вызвало у автора канала удивление. По его мнению, шутка бизнесмена была довольно проста для понимания.

Также в публикации Grey Zone обращается внимание на множество противоречий в умозаключениях Мухина, например, касательно взаимоотношений бизнесмена с кадровыми военнослужащими ВС РФ: политолог в своей статье сообщил, что Пригожин «открыто плевал на действующих рядом и вместе с ним соседей — подразделения военных».

«Пригожин многократно заявлял о том, что простые русские военные – это его братья, братья по оружию. И проблема не в военных, а в околовоенных чинушах, таких же, как политолог Мухин, которые никогда в жизни не держали оружие в руках и не участвовали в боевых действиях. Это касается и Шойгу, и Герасимова. И других прихлебателей, которые сегодня сидят в Генштабе. С реальными военными, с полевыми командирами, например, с тем же, как он говорил, Суровикиным, а также с другими командармами — у него более чем хорошие и доверительные отношения», — подчеркивет автор Telegram-канала Grey Zone.

Он также напомнил, что бойцы ЧВК «Вагнер» и российских военнослужащие охотно и эффективно взаимодействуют, оказывая друг другу посильную помощь. Также участник проекта Grey Zone счел несостоятельными и другие выводы Мухина — например, касающиеся потерь и вопросов авиационной поддержки «оркестра», который задействует в боях собственные самолеты.