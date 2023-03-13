Депутат Госдумы помог солдатам медицинской роты с ремонтом госпиталя в ДНР

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помог с ремонтом госпиталя в ДНР. За помощью к парламентарию обратились военнослужащие медицинской роты №53, после того, как командование полка решило улучить условия для восстановления и лечения раненых солдат.

Как рассказал Иванов в своем Telegram-канале, командир договорился с помещением в одном из населенных пунктов ДНР, однако, прежде чем завести туда пациентов, в нем необходимо сделать ремонт.

"В этом вопросе помог медроте. Выделил средства. Часть военнослужащих оттуда знаю лично. Толковые, деятельные, не робкого десятка. Сегодня связывался с ними. Они уже закупили часть стройматериалов. Работа кипит. Уверен, парни оперативно доведут помещение до ума. Руки у них растут из правильного места", - заявил депутат.

Напомним, в январе текущего года Иванов помог военнослужащим в Миллерово дооснастить эвакуационный МТЛБ для транспортировки раненых.