14 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд утвердил план реструктуризации долгов сына экс-губернатора Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области утвердил план реструктуризации долгов сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александра Дубровского. Соответствующее определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый платеж в сумме 1 млн рублей необходимо произвести до 9 июня текущего года, по 5 млн рублей нужно заплатить до 8 сентября и 8 декабря текущего года. Четвертый платеж в размере 10,9 млн рублей нужно внести до 11 марта 2024 года.

Напомним, в январе 2022 года Александр Дубровский был признан банкротом. Александр Дубровский сам подал заявление на банкротство. Он просил признать его банкротом, ввести процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего. Сумма исковых требований составляла 274,1 млн рублей.

Теги: Борис Дубровский, Александр Дубровский, суд, банкротство,



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