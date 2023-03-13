14 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Жителя Углича наказали за попытку поджечь военкомат

Второй Западный окружной военный суд наказал жителя Углича (Ярославская область), сторонника радикальных нацистских взглядов Дениса Попова за публичные призывы к экстремистской деятельности и покушении на теракт.
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"По решению суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, из них три года в тюрьме, остаток – в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на срок два года", - приводит ТАСС сообщение УФСБ по Ярославской области.

Попов был задержан в июле 2022 г. сотрудниками управления при попытке поджечь по заданию украинских неонацистов Военный комиссариат Угличского района. Для этого злоумышленник использовал самостоятельно изготовленную бутылку с зажигательной смесью.

Как уточняет пресс-служба, ранее в социальных сетях Попов призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции на Украине. Также он высказывал намерения по проведению терактов в отношении Военного комиссариата Угличского и Мышкинского районов Ярославской области, диверсий на железнодорожных путях.

Теги: Углич, Ярославская область, военкомат



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