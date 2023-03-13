14 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба СКР

В Екатеринбурге СК проверит жилой дом, который затапливает растаявшим снегом

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет информацию о возможном нарушении прав жителей многоквартирного дома.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, речь идет о поселке Северка, который относится к Железнодорожному району уральской столицы. По предварительным данным, с наступлением потепления и таяния снега крыша дома стала пропускать воду, которая начала проникать в квартиры жильцов.

В итоге от сырости на стенах появилась плесень, а в одной из квартир и вовсе случилось замыкание электропроводки. Из-за этого свет в жилище отсутствует.

Сейчас следователи СКР намерены опросить как самих жильцов, так и сотрудников управляющей компании и других лиц. Также истребуется вся интересующая документация, чтобы дать ситуации объективную правовую оценку.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: дом, снег, крыша, СК, проверка, Екатеринбург



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