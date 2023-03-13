14 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Екатеринбургская больница подала в суд на пациентку, отказавшуюся лечить тяжелобольную дочь

Руководство екатеринбургской больницы обратилось в суд с требованием обязать местную жительницу начать лечить своего ребенка. У 7-летней девочки было диагностировано заболевание, представляющее опасность для окружающих, однако мать отказалась от лечения.

"В данном случае мать ребенка, будучи обязанной соблюдать нормы права, регламентирующие порядок обследования и лечения несовершеннолетней, фактически отказалась от медицинского вмешательства в отношении своего ребенка", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры,

Дело рассматривал Верх-Исетский районный суд. Во время процесса прокурор настоял на удовлетворении исковых требований, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребенка. Мать также обязана соблюдать санитарно-эпидемиологический режим дочери, предупреждая дальнейшее распространение социально значимого заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Суд встал на сторону истца, обязав местную жительницу обеспечить прием необходимых ребенку препаратов до достижения им возраста 15-ти лет. Судебный акт не вступил в законную силу.

Теги: мать, дочь, болезнь, ечение, больница, прокуратура, суд



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