В Перми школьники под нацистские приветствия сожгли православную икону

В соцсетях опубликовали видеозапись с пермскими школьниками, глумящимися над иконой, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик опубликован в группе движения "Зов Народа", которое решило привлечь внимание силовиков к этой выходке. На кадрах подростки матом оскорбляют христиан и святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, изображенную на иконе. Сперва молодые люди скрывающие лица под балаклавами, разрубают икону топором, потом сжигают ее на костре, а завершают видеоролик нацистскими приветствиями.

"Школьники, исповедующие неонацизм, глумятся над иконой святой оскорбляют христиан, зигуют, кричат нацистское приветствие и выкладывают это в своих соцсетях. Это не Украина, это Россия. Наши дни. Со стороны общественного движения "Зов Народа" материалы направлены в органы СК, МВД, ФСБ", - говорится в сообщении организации.