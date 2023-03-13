14 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Сенатор Павлова: У молодежи сформирован страх перед детьми

У молодых людей сформирован страх перед рождением ребенка, и, чтобы это преодолеть, необходима продуманная государственная политика. Об этом на канале "Спас" заявила сенатор Маргарита Павлова.

"Нужна очень кропотливая работа, потому что вычистить эти негативные установки и убеждения, которые глубоко проникают в сознание и определяет жизненный сценарий человека, очень сложно. Посмотрите, что происходит с женщинами. Мы получили целое поколение глубоко несчастных женщин, которые не могут устроить свою личную жизнь. Они не реализовались как матери, как жены, зато они стоят карьеру , успешны в социуме. Но, приходя домой, они получают экзистенциальную пустоту", - рассказала Павлова.

Она считает, что необходимо изменять отношение к многодетным семьям, которым даже жилье на отдыхе очень трудно найти, так как номера рассчитаны максимум на двоих детей. Важно закрепить это законодательно. В частности, в Госдуму был внесен "законопроект десяти сенаторов", но он почему-то "положен под сукно".

"Впервые мы постарались вычистить все ювенальные ловушки из нашего семейного законодательства, которые так активно проникали к нам в 90-е годы. В случае принятия этого ключевого, стратегического, на мой взгляд, закона наша семейная политика пойдет совершенно в другую сторону, потому что мы перейдем от презумпции обвинения к презумпции добросовестности родителей", - сказала сенатор.

Теги: Маргарита Павлова, дети, молодежь, семейная политика



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