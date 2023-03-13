14 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Регионы начали отказываться от "зон контроля" с пожарами, которые не тушат

Регионы сокращают так называемые "зоны контроля" – территорию лесов, где пожары не тушат, а "контролируют", чтобы огонь не вышел за их пределы.

В этом году планируется сократить "зоны контроля" на 96 млн га (по сравнению с 2022 годом), уже сокращено 70,5 млн га из этого объема, сообщил на совещании в Совете Федерации замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. По его словам, ряд регионов идет на серьезное сокращение таких зон, например, Иркутская область и Красноярский край, некоторые субъекты и вовсе отказались от зон, где можно не тушить пожары, например, Хакасия и Омская область. Впрочем, таких регионов все еще очень мало.

Минприроды России с 1 марта полностью обновило правила тушения лесных пожаров, в том числе и в части определения "зон контроля", напомнил директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды РФ Андрей Гребенников.

"В частности, теперь зоны контроля определяются регионами в согласовании с Рослесхозом, некоторые участки запрещаются к выделению в зоны контроля. В зоны контроля теперь не попадут объекты экономики", - заверил чиновник.

Теги: лесные пожары, зона контроля, минприроды, рослесхоз



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