14 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

На всю Россию работают только 300 летчиков, выявляющих пожары

В России реальный штат летчиков-наблюдателей, которые должны мониторить леса на предмет пожаров, сейчас составляет 295 человек, вакантными остаются 55 мест, сообщил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. По его словам, летные экипажи – самая дефицитная часть лесоохраны, при этом наземный штат тоже далеко не укомплектован: при потребности более 21 тыс. сотрудников работают чуть больше 14 тыс. человек.

Хотя пожароопасный сезон уже начинается (с начала года в шести регионах зафиксированы 11 лесных пожаров), только в 13 субъектах полностью заключены контракты с авиацией на мониторинг лесов. 11 регионов считаются готовыми к пожароопасному сезону, сообщил Венглинский на совещании в Совете Федерации.

"14,2 млрд руб. выделено в этом году на борьбу с пожарами. Это на уровне прошлого года. Но при этом ряд регионов получит большее финансирование за счет перераспределения резервов Рослесхоза. 12 регионов не увеличили, а то и уменьшили финансирование на этот год", - рассказал замглавы Рослесхоза.

Теги: лесные пожары, авиация, рослесхоз, пожароопасный сезон



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