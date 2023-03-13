На всю Россию работают только 300 летчиков, выявляющих пожары

В России реальный штат летчиков-наблюдателей, которые должны мониторить леса на предмет пожаров, сейчас составляет 295 человек, вакантными остаются 55 мест, сообщил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. По его словам, летные экипажи – самая дефицитная часть лесоохраны, при этом наземный штат тоже далеко не укомплектован: при потребности более 21 тыс. сотрудников работают чуть больше 14 тыс. человек.

Хотя пожароопасный сезон уже начинается (с начала года в шести регионах зафиксированы 11 лесных пожаров), только в 13 субъектах полностью заключены контракты с авиацией на мониторинг лесов. 11 регионов считаются готовыми к пожароопасному сезону, сообщил Венглинский на совещании в Совете Федерации.

"14,2 млрд руб. выделено в этом году на борьбу с пожарами. Это на уровне прошлого года. Но при этом ряд регионов получит большее финансирование за счет перераспределения резервов Рослесхоза. 12 регионов не увеличили, а то и уменьшили финансирование на этот год", - рассказал замглавы Рослесхоза.