Екатеринбургская пенсионерка перевела мошенникам 4 млн на "безопасные" счета

В Екатеринбурге пенсионерка отдала телефонным мошенникам несколько миллионов рублей. Полиция пытается найти злоумышленников.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 88-летняя старушка рассказала силовикам, что ей позвонил незнакомец и представился "сотрудником полиции". Он заявил о якобы несанкционированных попытках списать деньги со счета собеседницы. Лжеполицейский добавил, что для безопасности сбережений пенсионерке надо перевести их на "защищенный" счет.

Напуганная женщина согласилась, обналичила часть накоплений в 800 тысяч рублей и перевела на указанный звонившим "резервный" счет. При этом аферист заверил, что ее действия правомерны, и в отношении неизвестных уже ведется "расследование" по их изобличению.

Затем пенсионерке позвонил другой мужчина, который под видом "сотрудника банка" уточнил, что остальные средства также необходимо перевести на "безопасные" счета и выполнять его дальнейшие инструкции. После этого бабушка сняла со счетов все остальные сбережения и через банкоматы, которые ей указал звонивший, несколькими транзакциями перевела на счета мошенников еще 3,2 млн рублей.

Лишь после того, как звонки прекратились, пенсионерка догадалась, что ее обманули, и пошла в полицию. Там возбудили дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Сейчас сыщики устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.

В МВД еще раз напомнили уральцам, особенно пожилым, о недопустимости перевода своих денег на неизвестные счета по указанию "сотрудников банка" или "представителей силовых ведомств".