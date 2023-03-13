Сервисы Росбанка недоступны из-за крупной DDOS-атаки

Сервисы Росбанка оказались недоступны из-за крупной DDOS-атаки, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

"Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта", - говорится в сообщении.

В банке заявили, что технически готовы к подобным обстоятельствам. Специалисты делают все возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны.

Напомним, Росбанк попал в десятый санкционный список ЕС, опубликованный в конце февраля.