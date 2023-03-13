В Ясной Поляне в заброшенном доме нашли оружие и форму ВСУ

В селе Ясная Поляна (Новотроицкое МО Херсонской области) полицейские обнаружили форму ВСУ и оружие в заброшенном доме.

"При выезде на место происшествия оперативники обнаружили 5 гранат с запалами, пистолет Макарова и 34 патрона калибра 9 мм к нему, 204 патрона калибра 5,45 мм, охотничье ружье и 11 патронов 12 калибра. Также на месте происшествия находилась военная форма ВСУ и военный билет. Установлено, что, по имеющейся информации, его владелец выехал в Германию", - сообщает в своем telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области.

Идет разбирательство.