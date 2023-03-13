14 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Фонтанка.ру/Павел Каравашкин

Глава Челябинска поручила ежедневно проверять крыши домов из-за наледи

Глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов и сотрудникам управляющих компаний ежедневно проверять крыши домов из-за наледи. Об этом она заявила на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Были трагические случаи. Нужно каждый день мониторить территорию города, и по социальным объектам тоже", - поручила она.

Напомним, на Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка. Трагедия случилась вечером 10 марта. При падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района смертельные травмы получил 10-летний мальчик.

Теги: наледь, Наталья Котова,



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