Первую партию белорусских троллейбусов для Екатеринбурга уже отгрузили

Первая партия троллейбусов от белорусского предприятия "Белкоммунмаш", которая должна отправиться в Екатеринбург, уже отгружена. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, чьи слова цитирует "Вечерний Екатеринбург".

"К сожалению, у предприятия "Белкоммунмаш" закончились комплектующие импортного производства. Их перестали поставлять в Белоруссию с введением санкций в отношении этой страны по политическим причинам. По имеющейся информации, первая партия троллейбусов уже отгружена", — пояснил градоначальник.

Напомним, что первая партия транспорта должна была прибыть в Екатеринбург еще в декабре, однако из-за санкций поставку пришлось перенести на 28 февраля текущего года. В конце концов сроки снова пришлось перенести. Вторая партия ожидалась до 31 марта. 3 марта в горадминистрации сообщили, что поставка первой партии ожидается в текущем месяце. Полностью парк должен был обновиться к октябрю 2023 года