Губернатор Прикамья предлагает увеличить сумму штрафов за административные правонарушения

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в региональный парламент пакет изменений в закон о штрафах. Изменения предполагают ужесточение санкций за административные правонарушения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания, нововведения коснутся нарушений организации отдыха на водных объектах, расклейки объявлений и граффити в неположенных местах, купания в городских фонтанах и ряда других правонарушений.

Так, законопроект об административных правонарушениях предполагает увеличение размера штрафов за несанкционированное нанесение юридическими и должностными лицами графических рисунков, а также размещение листовок, плакатов и объявлений на фасадах зданий и в непредусмотренных для этого местах. Размер штрафа для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Актуальность проблемы связана с порчей объектов благоустройства как на территории города Перми, так на территориях других муниципалитетов, в особенности в период подготовки к празднованию 300-летия краевой столицы. Ранее глава краевой столицы внес инициативу об увеличении штрафов за аналогичное правонарушение для физических лиц.

В связи с увеличением трагических случаев, предлагается увеличить штрафы за нарушение установленных органами государственной власти Пермского края правил охраны жизни людей на водных объектах для граждан и должностных лиц. Размер штрафа составит для граждан – от двух тысяч до четырех тысяч рублей, а для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Согласно пояснительной записке, должностные лица являются профессиональными субъектами и несут повышенную ответственность при организации отдыха людей у воды.

Также документ уточняет норму о штрафах за купание в городских фонтанах. Сейчас он составляет одну тысячу рублей. Согласно внесенной инициативе, норма не коснется, так называемых, струйных фонтанов.