13 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Три беспилотника замечены в небе над военной частью ВКС в Новой Москве, - Mash

Три беспилотника были замечены в небе над военной частью Воздушно-космических войск в Новой Москве, которая обеспечивает противоздушную и противоракетную оборону столицы, сообщает Mash.

Предварительно, БПЛА вели непрерывное наблюдение за частью.

По данным телеграм-канала, квадрокоптеры запускали из лесополосы рядом с частью. Дроны держались высоты 200 метров, но возле части снизились, покружились и улетели обратно.

На следующие сутки один из аппаратов вновь появился недалеко от военной части, пишет Mash. Уточняется, что он летел в сторону АЗС "Татнефть" близ поселения Краснопахорское.

Ранее сообщалось, что два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Сакском районе Крыма, но упали на ее территории. Вероятно, падение произошло после работы ПВО или РЭБ Минобороны. После падения один из БПЛА взорвался.

Теги: беспилотники, военная часть, новая москва



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