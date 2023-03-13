Дноуглубление Волго-Каспийского канала приведет к росту грузопотока астраханских портов

ФГУП «Росморпорт» в 2023 году развернет самые масштабные дноуглубительные работы в истории функционирования Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК). Планируется поднять со дна около 12 млн кубометров грунта, что позволит заметно увеличить грузопоток, проходящий через порты региона, сообщил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

В 2022 году Росморпорт поднял со дна ВКМСК более 5 млн кубометров грунта, обеспечены проходные глубины в 4,2 метра при нулевом уровне воды.

«В 2023 году будет значительно увеличена группировка земснарядов. Объем дноуглубительных работ составит около 12 млн кубометров грунта, что станет рекордным показателем за все время функционирования ВКМСК», — сказал министр.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой поручить федеральному Минтрансу интенсифицировать работы по обеспечению проходных глубин канала в 4,5 метра. В декабре глава государства дал задание отраслевому ведомству провести дноуглубление канала для обеспечения проходной осадки судов в 4,5 метра в 2023 году.

По словам Ильи Волынского, ожидается, что к концу марта в канал выведут дноуглубительную технику. Работы должны начаться после отмены ледовой обстановки. В канале строят заградительные дамбы. Планируется, что канал будет реконструирован до 2027 года, его эффективность и пропускная способность увеличатся.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за прошлый год составил около 3 млн тонн, что на 14,5% больше по сравнению с 2021 годом. В январе этого года тенденция сохраняется, а значит, показатели 2023 года будут выше. В следующем году планируется запустить современный контейнерный терминал, что даст еще большее увеличение грузопотока. Мощность терминала — 3,3 млн тонн.

Канал имеет стратегическое значение - он является единственной водной артерией, связывающей внутренние водные пути России с Каспийским морем. К тому же состояние канала и портовых сооружений сказывается на динамике торговли с Ираном, Индией и со странами Персидского залива.