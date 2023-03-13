Уральский боец Петр Ян намекнул на травму перед боем в Лас-Вегасе

Представляющий Екатеринбург российский боец ММА Петр Ян впервые прокомментировал свое поражение на турнире UFC Fight Night 221.

Напомним, в минувшие выходные в главном бою турнира в Лас-Вегасе Ян сразился с соперником из Грузии Мерабом Двалишвили. Их встреча продлилась все пять раундов, победу единогласным судейским решением одержал грузинский боец.

Все время после поединка Петр хранил молчание, но сегодня решил объяснить ситуацию. Как написал спортсмен в соцсети, ему больно осознавать происходящее, но "что произошло, не отмотать".

По словам Яна, подготовкой в целом он доволен, но было "несколько притормаживающих факторов", с которыми он решил, что справится. Также Петр намекнул, что, возможно, получил травму перед самим поединком.

"Про отмену боя думать я не мог, так как был уже на поле! Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться! Знаю, что могу и умею лучше! Нужно перезагрузиться, внести корректировки!", - эмоционально высказался боец и поблагодарил всех за поддержку, отметив, что "еще будут праздники".

Поражение от Мераба Двалишвили стало для Петра Яна уже третьим подряд. До этого россиянин уступил в реванше Алджамейну Стерлингу и не справился с Шоном О'Мэлли.