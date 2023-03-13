В Прикамье педофил получил 15 лет за изнасилование двух малолетних девочек

В Чайковском суд признал виновным жителя Прикамья в изнасиловании двух малолетних девочек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что в период времени с июня 2014 года по октябрь 2021 года виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме, систематически совершал действия сексуального характера в отношении ранее знакомых ему двух малолетних девочек 2006 и 2007 годов рождения.

В 2022 году одна из потерпевших рассказала об обстоятельствах совершенных в отношении нее преступлений своей матери, о чем последняя сообщила в следственные органы.

Суд признал мужчину виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на совершение изнасилования несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Приговором суда виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу.