13 Марта 2023
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Спорт Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

1:0 - Астраханский "Волгарь" обыграл башкирскую "Уфу"

В минувшие выходные астраханских болельщиков футбола порадовала родная команда "Волгарь".  «Волгарь» на домашнем стадионе обыграл башкирскую «Уфу».

В воскресенье, 12 марта, на Центральном стадионе в Астрахани прошел матч футбольных команд «Волгарь» и «Уфа». Матч состоялся в рамках 22 тура Мелбет — Первой лиги, сообщает пресс-служба астраханского клуба. 

Закончилась встреча со счётом 1:0 в пользу астраханцев.

футбол, волгарь(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Это первая победа «Волгаря» в 2023 году.  Решающий гол во втором тайме забил Денис Ткачук. Спортсмен недавно присоединился к клубу, ранее он играл в питерском «Зените».

футбол, волгарь(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Напомним, накануне матча губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале приглашал астраханцев поболеть за родную команду, и футболисты порадовали своих болельщиков.

Теги: футбольный клуб волгарь, башкирская уфа,



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