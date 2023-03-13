1:0 - Астраханский "Волгарь" обыграл башкирскую "Уфу"

В минувшие выходные астраханских болельщиков футбола порадовала родная команда "Волгарь". «Волгарь» на домашнем стадионе обыграл башкирскую «Уфу».

В воскресенье, 12 марта, на Центральном стадионе в Астрахани прошел матч футбольных команд «Волгарь» и «Уфа». Матч состоялся в рамках 22 тура Мелбет — Первой лиги, сообщает пресс-служба астраханского клуба.

Закончилась встреча со счётом 1:0 в пользу астраханцев.

Это первая победа «Волгаря» в 2023 году. Решающий гол во втором тайме забил Денис Ткачук. Спортсмен недавно присоединился к клубу, ранее он играл в питерском «Зените».

Напомним, накануне матча губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале приглашал астраханцев поболеть за родную команду, и футболисты порадовали своих болельщиков.