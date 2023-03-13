Активист ОНФ в ХМАО пожаловался на здание администрации, выкрашенное в цвета украинского флага

Здание администрации поселка городского типа Пионерский (Советский район ХМАО) выкрашено в цвета флага Украины. Эксперт ОНФ в Югре Денис Такунцев обратился по этому поводу к Югорскому межрайонному прокурору Михаилу Киселеву и губернатору автономии Наталье Комаровой.

Такой цвет у здания администрации уже несколько лет, сообщил Накануне.RU Денис Такунцев. Обращения с просьбой прокомментировать такую "раскраску" здания эксперт направил прокурору и губернатору 10 марта. Ответов пока не было, обращение к губернатору сегодня зарегистрировано.

Напомним, летом 2015 г. в расположенном рядом с Пионерским Югорске забор в парке покрасили в цвета украинского флага.