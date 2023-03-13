13 Марта 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Денис Такунцев

Активист ОНФ в ХМАО пожаловался на здание администрации, выкрашенное в цвета украинского флага

Здание администрации поселка городского типа Пионерский (Советский район ХМАО) выкрашено в цвета флага Украины. Эксперт ОНФ в Югре Денис Такунцев обратился по этому поводу к Югорскому межрайонному прокурору Михаилу Киселеву и губернатору автономии Наталье Комаровой.

Такой цвет у здания администрации уже несколько лет, сообщил Накануне.RU Денис Такунцев. Обращения с просьбой прокомментировать такую "раскраску" здания эксперт направил прокурору и губернатору 10 марта. Ответов пока не было, обращение к губернатору сегодня зарегистрировано.

Здание пгт Пионерский в Советском районе ХМАО(2023)|Фото: Денис Такунцев

Напомним, летом 2015 г. в расположенном рядом с Пионерским Югорске забор в парке покрасили в цвета украинского флага.

Теги: Денис Такунцев, ОНФ, здание, администрация



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