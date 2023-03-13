В Челябинске с предприятия взыскали 1,5 млн рублей за травму работника на производстве

В Челябинске с предприятия НПП "Метчив" взыскали 1,5 млн рублей компенсации морального вреда в пользу работника, получившего травму на производстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате несчастного случая, произошедшего в июле 2021 года, работник утратил 30% трудоспособности. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании причиненного морального вреда. В сентябре прошлого года суд частично удовлетворил требования прокурора, взыскав с предприятия 500 тыс. рублей.

Прокурором района принесено апелляционное представление. Челябинский облсуд увеличил размер компенсации морального вреда до 1,5 млн рублей.