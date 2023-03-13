Си Цзиньпин может приехать в Москву уже на следующей неделе – источник

Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе планирует посетить Москву, передает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Сегодня в Пекине завершилось заседание первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Ранее ВСНП переизбрало Си Цзиньпиня на пост председателя КНР на третий срок. Таким образом, крупный внутриполитический процесс у китайского лидера завершен.

Ранее поездка Си Цзиньпина в Москву анонсировалась на весну, но конкретных сроков не называла ни одна из сторон.