Зеленский заявил, что выгонит монахов из Киево-Печерской лавры

Первое лицо украинского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает изгнание монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Как сообщалось, заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор об использовании лавры с Церковью и предписал освободить лавру до 29 марта. Предлогом стали нарушения при ее использовании. До 14 марта режим предписал ввести двух-трех представителей УПЦ в комиссию по передаче ценностей.

Зеленский в своем видеоролике пообещал продолжить преследование Церкви. Он заявил, что Россия и РПЦ якобы с помощью живущих в лавре монахов "разрушают украинские святыни" и "воруют из них любые ценности".

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент сообщил, что руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Но УПЦ не может выселиться из монастыря, так как для этого нет никаких юридических обоснований.

"Более того, непонятно, на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали, не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас", - подчеркнул владыка.

Архиепископ Ровенский и Острожский Пимен призвал всех христиан встать на защиту Киево-Печерской лавры от "государственных богоборцев". Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобольский Павел сделал то же самое.

"Мы должны отстоять свою веру, мы не должны посрамить Церковь, пускай даже меня расстреляют. Я не боюсь смерти", - сказал наместник.

Как пишет телеграм-канал "Резидент", Зеленский санкционировал действия карательных органов на силовое выселение монахов из лавры. И может пойти на полный запрет Церкви на всей территории, подконтрольной его режиму.

Накануне патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных церквей и представителей международных организаций с призывом остановить захват Киево-Печерской лавры.