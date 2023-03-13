13 Марта 2023
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Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Социальная математика Новосибирской области - за 5 лет в 2,5 раза вырос объём финансирования мер соцподдержки, в 2,5 раза сократилось время поиска работы

В Новосибирской области подводят итоги социального, демографического развития за несколько лет. Время пандемийных, затем и санкционных ограничений, в первую очередь «ударили» по социальной сфере. Но, несмотря на все трудности, социальная сфера региона продолжила развитие.

«В первую очередь наши усилия направлены на нивелирование негативных процессов, формирование целостной системы мер, которая позволяет повысить качество жизни граждан. Это основная задача», — подчеркнула министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева.

За пять лет ведомство существенно переформатировало систему, кардинально изменило подходы к оказанию услуг населению, внедрило в работу новые инструменты. Цифровизация услуг – один из них.

Реабилитация(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Сегодня в электронном виде предоставляются 26 областных массовых социально значимых услуг. При этом, отметим, что в 2018 году такие услуги в электронном виде не предоставлялись вообще. 

Напомним, что ранее губернатор Андрей Травников дал поручение министерству цифрового развития региона повысить приоритет цифровизации сферы соцзащиты. «Благодаря цифровым сервисам не человек ходит к власти и просит то, что ему положено, а власть находит этого человека — проактивно, упрощенно — и предоставляет ему с максимальной экономией времени то, что ему требуется», — отметил губернатор.

«Важен переход к проактивной форме поддержки. Эффективность работы подтверждают не только положительные отзывы жителей, но и результаты независимой оценки качества оказания услуг», — отметила председатель Новосибирской общественной организации инвалидов «Ассоциация "Интеграция"» Ирина Фёдорова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, всего в Новосибирской области с 2018 года появились более 20 новых мер поддержки, из них 11 — в 2022 году, а объём их финансирования увеличился почти в 2,5 раза: с 13,7 млрд рублей до 35,3 млрд рублей.

При этом, в регионе учитывают, что меры финансовой поддержки не могут и не должны становиться основным источником дохода семьи. Ключевую роль в поддержке жителей области играют стабильность рынка труда и заработной платы, поддержка в поиске новой работы.

Пенсионное удостоверение(2022)|Фото: Накануне.RU

Средняя продолжительность поиска работы уже сократилась с 4 до 1,5 месяцев. У новосибирцев есть возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке труда: обучение, повышение квалификации доступны в рамках нацпроекта «Демография». За пять лет этой возможностью воспользовались 34 тысяч жителей региона. Почти 80% из них сохранили работу или нашли новую. 

Одна из востребованных мер поддержки – социальный контракт. Объем финансирования этого направления вырос в 18 раз: с 52,8 млн рублей до 892,8 млн рублей, а число получателей — в пять раз: с 1836 до 9129. «В 6 раз сократилась численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с уровнем 2020 года: с 78 до 13 тысяч. Уровень официальной безработицы снизился в 5 раз», — отметила министр.

Важное направление работы министерства – укрепление и развитие материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления. Всего за пять лет была улучшена материально-техническая база 38 организаций, только в 2022 на эти цели направлено 248 рублей. Для сравнения: в 2017 году на финансирование этой сферы средства не выделялись вообще.

Теги: соцподдержка, андрей травников, социально значимые услуги, социальный контракт



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