Доподлинно не известно, кто взорвал "Северные потоки" – Патрушев

Доподлинно по-прежнему не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на "Северных потоках", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он напомнил, что Россия так и не была допущена к расследованию этого "небывалого теракта".

При этом версию о причастности к взрывам некой "проукраинской группировки" в Совбезе ставят под сомнение, поскольку не видят прямой выгоды Киева от гибели "Северных потоков".

"Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать", - говорит Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Следующий вопрос: выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", - полагает Патрушев.

"Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку. При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон", - добавляет секретарь СБ РФ.