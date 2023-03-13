Захарова: США вызовут еще больше проблем в мире, спасая свою банковскую систему

Вашингтон вызовет еще больше проблем в мире, пытаясь спасти свою банковскую систему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы" может каждый ребенок - бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал обращение к нации по поводу ситуации в банковской системе страны. За последнюю неделю обанкротились два крупных банка, что привело к панике. Глава государства пообещал привлечь к ответственности всех виновных в кризисе. Также он поручил минфину США провести работу с вкладчиками обанкротившихся банков, чтобы те не остались без своих средств.