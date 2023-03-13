Пермяк устроил самоподжог в СИЗО-1

Пермяк устроил самоподжог в СИЗО-1, сообщает telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, 32-летний Дмитрий, задержанный за кражу, курил в медсанчасти изолятора. Поднес сигарету к куртке. Одежда мужчины загорелась. На крики прибежали сотрудники, и потушили огонь. Мужчина с 25% ожогами тела находится в реанимации.

Сообщается, что ранее за ним не замечали ни агрессивного поведения, ни суицидальных наклонностей. Причины поступка мужчины выясняются.

Получить оперативный комментарий от краевого УФСИН не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.